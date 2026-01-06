Isabel Brilhante Pedrosa nomeada nova embaixadora de Portugal no Brasil

Desde 2017, Isabel Brilhante Pedrosa está destacada no Serviço Europeu de Ação Externa da União Europeia (EU), tendo servido como embaixadora da UE na Venezuela, entre 2017 e 2021, e depois, até 2025, em Cuba.

Antes, entre 2013 e 2016, foi embaixadora de Portugal em Trípoli.

Em 2020, na sequência de uma decisão dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE de alargarem a lista de personalidades ligadas ao regime venezuelano alvo de sanções, o regime de Nicolas Maduro considerou Isabel Brilhante Pedrosa `persona non grata`, dando-lhe 72 horas para abandonar o país.

A medida foi posteriormente revertida por Nicolas Maduro.

Isabel Brilhante Pedrosa, de 61 anos, é a primeira mulher a ocupar o cargo de embaixadora de Portugal no Brasil.