Islandeses dizem "não" às negociações de adesão à UE

Com este resultado, qualquer discussão sobre a adesão da Islândia fica congelada, pelo menos, até 2028.

Este é um duro golpe para a UE, que parecia disposta a fazer concessões para integrar o país nas suas fileiras.

Pesca, custo de vida e segurança em foco

Os defensores do "sim" argumentaram que a adesão ao bloco poderia aliviar as elevadas taxas de juro e oferecer mais segurança num mundo instável devido à guerra na Ucrânia e à retórica do presidente norte-americano sobre a anexação da Gronelândia, outra ilha do Ártico.

A taxa de juro do banco central islandês é de 8%, em comparação com 2,25% no Banco Central Europeu (BCE)).

Os islandeses foram chamados a decidir sobre a seguinte questão: "Deve a Islândia reabrir as negociações de adesão à União Europeia?".Os resultados ainda não estão fechados, mas a estação pública islandesa já dá como certo uma vitória do "não" no referendo.Esta foi a segunda vez que a Islândia equacionou tornar-se Estado-membro da UE, depois de ter apresentado a candidatura à adesão em 2009, na sequência da crise financeira que devastou a economia do país, tendo as negociações arrancado formalmente no ano seguinte., território autónomo dinamarquês vizinho, numa altura em que o Ártico é muito cobiçado devido aos minerais raros e novas rotas comerciais.A Islândia tem enfrentado uma inflação persistentemente elevada e taxas de juro igualmente elevadas que encareceram o financiamento imobiliário. Os defensores do "sim" afirmam que a adesão à UE, e possivelmente a adoção do euro, poderia trazer alívio.", disse o economista-chefe Vilhjalmur Hilmarsson, da Viska, um dos maiores sindicatos da Islândia.A líder da oposição, Gudrun Hafsteinsdottir, que liderou a campanha do "não", defendeu que os argumentos económicos são exagerados. "Estes não são problemas que Bruxelas resolva por nós. São problemas que os políticos islandeses devem resolver", disse.A campanha do referendo alimentou o debate sobre o lugar da Islândia no mundo"Este é um grande dia. Estávamos à espera disto há anos, para podermos votar", disse a primeira-ministra Kristrun Frostadottir aos jornalistas após votar na capital, no sábado, acrescentando que o seu governo continuaria o seu trabalho independentemente do resultado.c/agências