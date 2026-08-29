Islandeses votam sobre o retomar das negociações para aderir à UE

As ameaças de Trump tiveram um impacto muito particular na Islândia, cuja defesa é assegurada pelos Estados Unidos e pela NATO, até porque, discursando no Fórum de Davos, no início do ano, o Presidente norte-americano enganou-se e por quatro vezes referiu-se à Gronelândia como Islândia.





c/Lusa

, depois de ter apresentado a candidatura à adesão em 2009, na sequência da crise financeira que devastou a economia do país, tendo as negociações arrancado formalmente no ano seguinte.Onze anos volvidos, a adesão à UE volta a ser colocada sobre a mesa e os 270.000 eleitores inscritos vão responder à questão: “A Islândia deve reabrir as negociações de adesão à União Europeia?”., com muitos islandeses a recearem perder o controlo das pescas e o poder de compra se aderirem ao euro.Caso o “sim” vença, um acordo a que Islândia e UE cheguem terá de ser submetido a um novo referendo e exigiria provavelmente uma alteração da Constituição islandesa, bem como a ratificação pelos 27 Estados-membros do bloco.a, território autónomo dinamarquês vizinho, numa altura em que o Ártico é muito cobiçado devido aos minerais raros e novas rotas comerciais.