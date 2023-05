Islândia recebe cimeira do Conselho da Europa com a guerra sobre a mesa

O Conselho da Europa, que não faz parte da União Europeia, foi criado em 1949. Ao longo da história tem perdido algum peso político. O objetivo desta quarta cimeira em Reiquejavique é retomar esse peso, enquanto grupo de pressão.



O Conselho da Europa não toma decisões com poder vinculativo, mas tem um poder de pressão junto dos Estados-Membros que assinaram a carta.





Em cima da mesa dos 48 chefes de Estado e de governo vão estar questões como a responsabilização da Rússia na agressão contra a Ucrânia, algo que já é considerado como uma atrocidade aos Direitos Humanos. João Vasco, enviado da Antena 1 à Islândia .



O presidente ucraniano vai participar no Conselho da Europa por videoconferência.

, algo que já é considerado como uma atrocidade aos Direitos Humanos.O presidente ucraniano vai participar no Conselho da Europa por videoconferência.







Portugal está representado pelo primeiro-ministro, António Costa, que já manifestou apoio à futura criação de um registo de danos causados pela agressão da Rússia contra a Ucrânia e frisou que só Kiev tem legitimidade para definir os termos e o momento em que se deve sentar à mesa para negociar a paz, já que são os ucranianos as vítimas da agressão russa.Esta será uma das principais decisões que poderá resultar da Cimeira do Conselho da Europa, organização da qual a Federação Russa foi suspensa em 25 de fevereiro de 2022 e excluída em 16 de março do mesmo ano.

Migrações também vão estar em debate

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, vai aproveitar a ocasião para tentar mobilizar outros países europeus a combater de forma coordenada as migrações ilegais.



"É muito claro que o atual sistema internacional não está a funcionar e que as nossas comunidades e as pessoas mais vulneráveis do mundo estão a pagar o preço. Precisamos de fazer mais para cooperar para além das fronteiras e das jurisdições para acabar com as migrações ilegais e parar os barcos”, defendeu, citado num comunicado.



Em concreto, Sunak vai defender a reforma do artigo 39.º do Regulamento, que permite ao Tribunal indicar medidas provisórias, vinculativas ao Estado visado, e propor que as medidas individuais de cada país sejam acompanhadas por um sistema internacional de asilo.



Além de encontros com líderes de países vizinhos, o chefe de Governo britânico vai reunir-se com a presidente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), Síofra O’Leary, para discutir a proposta de lei destinada a desencorajar a imigração ilegal para o Reino Unido.