Israel acredita que libertação dos reféns deverá começar amanhã de manhã

por Antena 1

Foto: Menahem Kahana / AFP

A porta-voz do Governo de Israel acredita que a libertação dos reféns deverá começar amanhã de manhã, bem cedo. Shosh Bedrosia diz que todos os 20 reféns que ainda estão vivos devem ser libertados ao mesmo tempo e só depois de serem recebidos por Israel é que as autoridades israelitas vão libertar os prisioneiros palestinianos, afirma a porta-voz do primeiro-ministro israelita.

Shosh Bedrosia deu conta também que Israel não irá participar na cimeira de paz para Gaza prevista para amanhã, no Egito.

Os presos e detidos palestinianos que vão ser libertados já estão nas prisões de Ofer na Cisjordânia ocupada, e na prisão de Ketziot, no sul de Israel, de onde serão repatriados para Gaza e países terceiros.
