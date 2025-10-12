Israel acredita que libertação dos reféns deverá começar amanhã de manhã

Foto: Menahem Kahana / AFP

A porta-voz do Governo de Israel acredita que a libertação dos reféns deverá começar amanhã de manhã, bem cedo. Shosh Bedrosia diz que todos os 20 reféns que ainda estão vivos devem ser libertados ao mesmo tempo e só depois de serem recebidos por Israel é que as autoridades israelitas vão libertar os prisioneiros palestinianos, afirma a porta-voz do primeiro-ministro israelita.