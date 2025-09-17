Israel acusa Comissão Europeia de avançar com propostas "moral e politicamente distorcidas"





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que os "terríveis acontecimentos que têm lugar diariamente em Gaza têm de parar. É necessário um cessar-fogo imediato, o acesso sem restrições de toda a ajuda humanitária e a libertação de todos os reféns detidos pelo Hamas".





Tendo em conta os graves acontecimentos recentes na Cisjordânia “propomos suspender as concessões comerciais com Israel, sancionar ministros extremistas e colonos violentos e suspender o apoio bilateral a este país”, acrescentou Von der Leyen.

Na rede social XA proposta do executivo comunitário já foi enviada aos países europeus, assim como sancionar ministros extremistas israelitas, membros do grupo extremista palestiniano Hamas e colonos judaicos violentosA proposta foi apresentada depois de a UE ter concluído queA suspensão diz respeito às principais disposições do acordo em matéria comercial. Na prática, significa quecom o qual a UE não tenha acordo de comércio livre.Contudo, os países europeus ainda terão de dar o seu aval, e são esperados bloqueios no Conselho.Fontes diplomáticas da União Europeia afirmaram à agência Reuters que é improvável que a proposta obtenha o apoio necessário, lembrando o papel crucial da Alemanha, que até agora se tem mostrado relutante em impor sanções da UE a Israel.