Israel afirma que "guerra tem três fases"

O ministro israelita da Defesa afirmou, esta sexta-feira, que a guerra "tem três fases" que passam pelo "bombardeamento aéreo, naval e de artilharia", de seguida será a "ofensiva terrestre" e no fim a "criação de uma nova autoridade em Gaza".

As declarações de Yoav Gallant vêm no seguimento do que Israel tem vindo a dizer que quer destruir e impedir que o Hamas continue a governar em Gaza.



Segundo os enviados especiais da RTP a Israel, José Manuel Rosendo e Marques de Almeida, a dúvida é quando é que essa ofensiva vai ser desencadeada.



A equipa de RTP, que tem andado junto à fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza e tem constatado grande movimentação militar.