Israel afirma ter atacado alvos do Hezbollah no sul do Líbano

"O exército atacou esta noite e continua a atacar terroristas e infraestruturas do Hezbollah em várias zonas do sul do Líbano", indicou o exército num comunicado.

"Estes ataques surgem na sequência de repetidas violações do cessar-fogo por parte da organização terrorista Hezbollah", segundo a mesma fonte.

O Hezbollah também informou hoje ter entrado em combates com uma unidade do exército israelita no sul do Líbano, provocando a sua retirada.

Estes combates ocorreram num período de algumas horas em que o Exército israelita atacou intensamente a região sul de Nabatieh, de acordo com a Agência Nacional de Notícias (ANN) libanesa.

O Hezbollah afirmou na quinta-feira à noite que estava a combater as tropas israelitas quando estas tentaram avançar da localidade de Arnoun em direção aos arredores de Kfar Tebnit, na província de Nabatieh.

Os confrontos ocorrem depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo iraniano, Masud Pezeshkian, assinarem digitalmente na quarta-feira um memorando de entendimento para o início das negociações de um acordo de paz definitivo, que entrou em vigor imediatamente após a assinatura e que alarga a cessação das hostilidades ao Líbano.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou na quinta-feira que o Exército israelita manterá a "zona de segurança" nos territórios ocupados do sul do Líbano, dos quais Israel não se retirará "enquanto as necessidades de segurança assim o exigirem".

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou esta semana que o "limite para as negociações" entre Israel e o Líbano deve ser "a segurança mútua" e apelou a que se aproveitasse o acordo de paz entre o Irão e os Estados Unidos para "expulsar" o Estado judeu e restaurar a soberania.