Israel "analisa" alegado ataque a funeral em Gaza com 7 mortos

"As FDI estão cientes dos relatos de que civis não envolvidos foram atingidos pelo ataque. Os resultados do ataque estão a ser analisados", refere o comunicado das FDI, acerca do ataque no centro da Faixa de Gaza, em território palestiniano.

O Hospital al-Awda, no campo de refugiados de Nuseirat, confirmou que sete pessoas morreram e 22 ficaram feridas, detalhando que foram atingidas durante o funeral de um palestiniano morto, num outro ataque também hoje.

No comunicado, os militares israelitas afirmam que o ataque visava uma "célula" da Jihad Islâmica Palestiniana, embora tenham recusado esclarecer à EFE o número específico de pessoas que pretendiam atingir.

Testemunhas citadas por jornalistas locais, pela estação televisiva Al Jazeera, e pelo movimento islamita Hamas, que governa Gaza, alegaram que o ataque atingiu um cortejo fúnebre que seguia pela rua, perto de uma mesquita.

As vítimas deste ataque elevaram para 12 o número total de mortos nos ataques israelitas de hoje em Gaza.

Israel e o movimento islamita Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo em outubro do ano passado para pôr termo à guerra, que durava há dois anos.

Os combates de maior intensidade diminuíram, mas as manobras militares prosseguem no enclave e pelo menos 1.123 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde a entrada em vigor do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas.