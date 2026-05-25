Mundo
Guerra no Médio Oriente
Israel anuncia intensificação de ataques para "esmagar" Hezbollah no Líbano
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse, esta segunda-feira, que Israel está em guerra com o Hezbollah e que irá intensificar os ataques contra o grupo no Líbano.
A declaração foi publicada por Netanyahu num vídeo no seu canal de Telegram.
"Intensificaremos os ataques, aumentaremos a sua potência e esmagaremos o Hezbollah". "E não vamos parar”, afirmou o primeiro-ministro israelita. Enquanto os Estados Unidos e o Irão tentam finalizar os termos de um acordo para pôr fim às hostilidades no Médio Oriente, o primeiro-ministro israelita declarou que, "não estamos a abrandar o ritmo; pelo contrário, pedi aceleração".
Netanyahu afirmou que o exército iria desferir "fortes golpes" contra o Hezbollah, acrescentando que, na guerra contra o grupo xiita armado apoiado pelo Irão, Israel matou já 600 dos seus membros nas últimas semanas.
O líder de Israel ordenou especificamente ao exército israelita que intensificasse os seus ataques aéreos no Líbano.
Pouco depois, os militares anunciaram ataques em curso contra “infraestruturas” do grupo armado no Vale do Bekaa, no leste do país, e noutras regiões.
c/agências
