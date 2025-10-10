Israel aprova acordo para Gaza com Trump a caminho de uma assinatura para tréguas no Médio Oriente

Entre as decisões está o envio de militares norte-americanos para Israel, no sentido de ajudar a vigiar o calar das armas.

Altos funcionários norte americanos deram conta à agência de notícias Reuters e à ABC News que 200 soldados vão integrar um centro de coordenação civil e militar, para facilitar a circulação da ajuda humanitária para Gaza, e fazer assistência logística e de segurança no território.





Quem também já tem malas feitas é Donald Trump, que vai até ao Egito para assinar pessoalmente este acordo de tréguas entre o Hamas e Israel.Também as Nações Unidas também já começaram a tratar da logística necessária para entrar em Gaza, para assim que for possível e começar a socorrer os palestinianos explicou o diplomático britânico e líder humanitário da ONU, Tom Flecher.O plano das Nações Unidas está pronto para ser activado assim que a trégua começar.