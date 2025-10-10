Mundo
Israel aprova acordo para Gaza com Trump a caminho de uma assinatura para tréguas no Médio Oriente
Foto: Samuel Corum - EPA
O governo de Israel aprovou perto da meia-noite a primeira fase do acordo para o cessar-fogo em Gaza. Espera-se agora que este acordo entre hoje formalmente em vigor.
Altos funcionários norte americanos deram conta à agência de notícias Reuters e à ABC News que 200 soldados vão integrar um centro de coordenação civil e militar, para facilitar a circulação da ajuda humanitária para Gaza, e fazer assistência logística e de segurança no território.
Também as Nações Unidas também já começaram a tratar da logística necessária para entrar em Gaza, para assim que for possível e começar a socorrer os palestinianos explicou o diplomático britânico e líder humanitário da ONU, Tom Flecher.
O plano das Nações Unidas está pronto para ser activado assim que a trégua começar.