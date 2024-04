Israel aprova reabertura de mais duas portas humanitárias em Gaza

“Israel vai permitir a entrega temporária de ajuda humanitária através de Ashdod e do posto de controle de Erez”, foi anunciado em comunicado.



A Porta de Erez, no norte de Gaza, será reaberta temporariamente pela primeira vez desde o início da guerra e o Porto de Ashdod, parcialmente destruído pelo Hamas no ataque de 7 de outubro, também será aberto para entregas humanitárias. Foi ainda decidido que poderá entrar mais ajuda no território vindo da Jordânia através da passagem Kerem Shalom. O gabinete de guerra autorizou o Governo a "tomar medidas imediatas para aumentar a ajuda humanitária" com a finalidade de "evitar uma crise humanitária" e "assegurar a continuação dos combates", referiu ainda o gabinete do primeiro-ministro.





A decisão foi anunciada horas depois de Joe Biden ter advertido de que o apoio norte-americano a Israel podia vir a depender da aplicação, ou não, de medidas concretas para proteger civis e trabalhadores humanitários.



Na quinta-feira, a Casa Branca instou mesmo Israel a implementar “rapidamente e completamente” a entrega de ajuda humanitária a Gaza, prometida pelo primeiro-ministro israelita.



"Estas medidas, que incluem o compromisso de abrir o porto de Ashdod, a abertura do ponto de passagem de Erez e o aumento significativo nas entregas de ajuda da Jordânia diretamente para Gaza devem agora ser implementadas rapidamente e completamente”, frisou a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, também em comunicado.



O presidente norte-americano, lê-se ainda no documento, “deixou claro que a política dos EUA em relação a Gaza será determinada pela nossa avaliação da ação imediata de Israel nestas etapas”.



Depois de sete trabalhadores humanitários terem sido mortos num ataque israelita, que o Governo assumiu como um “erro grave”, e da consternação internacional, os EUA mudaram a abordagem política ao conflito israelo-palestiniano, pondo em causa o apoio norte-americano a Israel para pressionar o governo de Netanyahu a tomar medidas. Já esta semana, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, admitiu que haveria uma mudança na política dos EUA se não houvesse mudanças por parte de Israel.



