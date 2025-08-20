Israel aprovou mobilização de 60 mil reservistas para ocupar cidade de Gaza
Foto: Reuters
Várias explosões foram ouvidas em Khan Younis, no sul de Gaza. Os rebentamentos aconteceram um dia depois de Israel ter dito que estava a analisar a resposta do Hamas a uma proposta de cessar-fogo de 60 dias.
A convocação deve chegar nos próximos dias, uma vez que os reservistas devem apresentar-se ao serviço em setembro.
Em Gaza, já morreram mais de 62 mil palestinianos.
Em comunicado, as autoridades de saúde locais revelam, que nas últimas 24 horas, os ataques israelitas provocaram 60 mortos e 343 feridos.
Os dados indicam ainda que 31 pessoas morreram e 197 ficaram feridas ao tentar obter ajuda humanitária.