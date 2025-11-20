Israel assina contrato multimilionário para ampliar sistema antiaéreo `Domo de Ferro`

O diretor-geral da pasta ministerial, Amir Baram, assinou o contrato para a compra em Tel Aviv, na presença de vários responsáveis da Defesa.

Segundo os termos do contrato, que foi "resultado de negociações exaustivas", a Rafael fornecerá "uma quantidade significativa de intercetores" para o sistema antiaéreo.

O ministro da Defesa, Israel Katz, sublinhou que "o sistema Cúpula de Ferro tornou-se um dos melhores sistemas de defesa aérea da história": "Ao longo dos anos, e em particular durante as recentes operações militares, tem protegido o espaço aéreo da nossa nação e intercetado com sucesso milhares de ameaças provenientes de Gaza, Líbano e outros cenários, servindo como escudo protetor para os cidadãos israelitas".

Para Katz, a assinatura deste contrato histórico "representa um avanço estratégico que fortalecerá significativamente" as capacidades de defesa aérea de Israel contra adversários que persistem nos seus esforços para ameaçar a segurança do país.

"Este acordo constitui mais uma prova da solidez da nossa aliança com os Estados Unidos e da firme cooperação entre as nossas nações. Juntos, continuaremos a desenvolver e a melhorar os sistemas de defesa aérea mais avançados do mundo, garantindo assim a segurança do nosso Estado e a superioridade estratégica de Israel nas próximas décadas", concluiu.

Os fundos provêm de um pacote de ajuda dos Estados Unidos a Israel de 8.700 milhões de dólares (7.500 milhões de euros), aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em abril de 2024, que inclui uma dotação específica de 5.200 milhões de dólares para melhorar os sistemas de defesa aérea de Israel.