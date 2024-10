Israel está a atacar a cidade de Tiro, no Líbano e há já notícia de, pelo menos, sete mortos e 17 feridos. O exército de Telavive deu ordens de evacuação para vários bairros desta cidade do sul do país.

Em Doha, no Catar, são agora retomadas as negociações para um cessar-fogo em Gaza, com o Egito a propor uma trégua inicial de dois dias, para a troca de reféns e prisioneiros.