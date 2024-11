Israel ataca posições do Hezbollah na fronteira entre Líbano e Síria

Há informações de que várias aldeias foram bombardeadas no sul do Líbano.



Na sexta-feiram na cidade de Khiam, enquanto se realizava um funeral, as forças israelitas terão aberto fogo sobre as pessoas que estavam no local.



Já o líder do Hezbollah, no primeiro discurso, após a assinatura do cessar-fogo, lembra que aprovou o documento de cabeça erguida e avisa que mantém o direito à defesa.