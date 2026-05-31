Guerra no Médio Oriente
Israel avança no Líbano. Exército já cruzou linha do rio Litani
Israel assume que está a expandir as manobras terrestres no Líbano. Nas últimas horas, há relatos que mostram que as forças israelitas demoliram habitações no território.
A operação começou há vários dias, com um grande número de tropas, no sentido de alargar a linha de defesa. As tropas israelitas estão a tentar cercar a cidade de Nabatieh, uma importante base de apoio para o Hezbollah.
Israel alega que está a destruir infraestruturas terroristas. Mas o primeiro-ministro do Líbano acusa Telavive de estar a seguir uma "política de terra arrasada".
Um soldado israelita morreu em combate. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Ofensiva que acontece numa altura em que ainda está em vigor um cessar-fogo entre Israel e o Líbano.