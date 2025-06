Israel avisa cidadãos iranianos para retirarem caso estejam perto de instalações militares

Uma fonte de segurança afirmou que o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, deu ordem para evacuar os residentes de Teerão, como parte de um plano para pressionar o regime através da população.



"O ditador iraniano está a transformar Teerão em Beirute e os residentes de Teerão em reféns para a sobrevivência do seu regime", afirmou Katz, em comunicado.



As Forças de Defesa de Israel (IDF) estão a enviar a seguinte mensagem aos residentes de Teerão:



"Todos os indivíduos localizados dentro ou perto das instalações de produção de armas do país e das suas instalações associadas devem abandonar imediatamente estas áreas e apresentar-se às autoridades competentes."



O porta-voz disse que o alerta de evacuação inclui todas as fábricas de armas e instalações de apoio.





Israel costuma alertar as populações civis de outros países que estejam próximas de alvos dos seus ataques militares, antes destes se realizarem, como forma de minimizar a ocorrência de vítimas.