Israel avisa Hezbollah sobre combates na fronteira com o Líbano

As trocas de tiros junto à fronteira têm vindo a intensificar-se desde os ataques do Hamas a Israel a 7 de outubro. E teme-se que o conflito em Gaza alastre a toda a região.

", afirmou Gantz numa conferência de imprensa na noite de quarta-feira.

Segundo Gantz, "o cronómetro para uma solução diplomática está a esgotar-se, se o mundo e o governo libanês não agirem para impedir os disparos contra os residentes do norte de Israel e para afastar o Hezbollah da fronteira, as FDI fá-lo-ão".







Gantz, um político da oposição e antigo líder das forças armadas israelitas, juntou-se ao gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como ministro sem pasta, na sequência dos ataques do Hamas.







Esta semana, o Hezbollah disparou mais foguetes e utilizou maisarmados, tendo os aviões de guerra israelitas respondido rapidamente.

O ataque terá atingido uma casa em Bint Jbeil, uma cidade a cerca de dois quilómetros da fronteira com Israel. Segundo um comunicado do Hezbollah, uma das vítimas, Ibrahim Bazzi, era um cidadão australiano que estava de visita à sua família. A fronteira israelo-libanesa está mais tensa desde a guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006, na sequência do recrudescimento das agressões das milícias pró-palestinianas no dia seguinte ao início da guerra entre o grupo islamita Hamas e Israel na Faixa de Gaza, a 7 de outubro.



Mais de 100 pessoas foram mortas no Líbano - a maioria combatentes do Hezbollah, mas civis, incluindo três jornalistas, também se encontram entre os mortos.







Do lado israelita, pelo menos quatro civis e nove soldados morreram na fronteira com o Líbano desde o início das hostilidades. Milhares de civis que vivem em dezenas de comunidades na zona foram retirados pelo exército.

O Hezbollah, uma organização muçulmana xiita, é considerado uma organização terrorista pelos Estados ocidentais, por Israel, pelos países árabes do Golfo e pela Liga Árabe. Foi criada no início da década de 1980 pela potência xiita mais dominante da região, o Irão, para se opor a Israel na altura em que as forças israelitas ocupavam o sul do Líbano durante a guerra civil do país.



Os seus dirigentes elogiaram o ataque transfronteiriço sem precedentes lançado por homens armados do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, no qual foram mortas pelo menos 1 .200 pessoas - a maioria civis - e cerca de 240 outras foram feitas reféns.

Mais de 21.100 pessoas foram mortas em Gaza - na sua maioria crianças e mulheres - durante as 11 semanas de combates, segundo os números do Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas.



Israel enviou mais de 200 mil soldados para a sua fronteira norte, onde a violência também deslocou milhares de pessoas: cerca de 80 mil pessoas foram retiradas de comunidades no norte de Israel e mais de 70 mil fugiram do sul do Líbano.