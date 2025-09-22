Israel avisa que não permitirá que a flotilha humanitária com destino a Gaza viole o bloqueio

"Israel não permitirá que navios entrem na zona de combate ativa e não permitirá a violação do bloqueio naval a Gaza", avisou o Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros em comunicado, acusando o Hamas de organizar a frota para servir ao propósito do grupo militante.





O ministério disse ainda que os navios seriam autorizados a atracar na cidade israelita de Ashkelon, de onde a ajuda poderia ser entregue a Gaza.







"Se o desejo genuíno dos participantes da flotilha é entregar ajuda humanitária em vez de servir o Hamas, Israel pede aos navios que atraquem na marina de Ashkelon e descarreguem a ajuda lá, de onde ela será transferida prontamente e de maneira coordenada para a Faixa de Gaza", deixou claro o ministério.

