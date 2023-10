Israel bloqueia fornecimento de eletricidade, água e alimentos a Gaza

A decisão é incomum e tem peso na vida da população, uma vez que Gaza é totalmente dependente do fornecimento de eletricidade e alimentos.



O exército israelita também anunciou esta segunda-feira que dentro de 48 horas, todas as famílias vão ser notificadas sobre o que aconteceu aos familiares que ou estão desaparecidos, ou foram feitos reféns pelos palestinianos na Faixa de Gaza.



Esta segunda-feira, as sirenes tocaram em praticamente todas as localidades a sul do país, inclusive em Jerusalém e Telavive.