Israel começa a perder apoios. Macron, Starmer e Carney acusam Netanyahu de “ações escandalosas” e ameaçam Telavive com sanções

Emmanuel Macron, Keir Starmer e Mark Carney alertaram na segunda-feira que não ficarão “de braços cruzados” face às “ações escandalosas” do governo israelita de Benjamin Netanyahu.Os líderes de França, Inglaterra e Canadá ameaçam Telavive com “medidas concretas” se o Executivo Netanyahu não cessar a ofensiva militar e não desbloquear a ajuda humanitária no território palestiniano, martirizado por bombardeamentos constantes que visam civis indiscriminadamente, inclusive em escolas, hospitais, que se tornaram alvos privilegiados pela artilharia do exército israelita.“Estamos determinados a reconhecer um Estado palestiniano como uma contribuição para a realização de uma solução de dois Estados e estamos prontos para trabalhar com outros com esse fim”, afirmam o presidente francês e os primeiros-ministros britânico e canadiano numa declaração conjunta desta segunda-feira.No documento, os três líderes referem a conferência prevista para junho nas Nações Unidas “para encontrar um consenso internacional em torno deste objetivo”.“A negação do Governo de Israel de assistência humanitária essencial à população civil é inaceitável e pode violar o Direito Internacional Humanitário”, deploram numa declaração conjunta divulgada pelo governo britânico.Os líderes que outrora eram aliados incontornáveis de Israel deixam ainda outro alerta contra novas ocupações de território autónoo palestiniano: “Opomo-nos a qualquer tentativa de expandir os colonatos na Cisjordânia. Não hesitaremos em tomar mais medidas, incluindo sanções específicas”.