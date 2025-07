Israel concordou com cessar-fogo de 60 dias. Trump insta Hamas a aceitar condições

Esta "proposta final" será apresentada pela mediação do Catar e do Egito, que "trabalhou arduamente para ajudar a trazer a paz".



Trump já tinha dito aos jornalistas que seria "muito firme" com Netanyahu quanto à necessidade de um cessar-fogo rápido em Gaza.





Meia centena de reféns



, publicou Trump na rede social Truth.O presidente dos EUA quer intermediar as negociações para um cessar-fogo na guerra em Gaza, que já ceifou dezenas de milhares de vidas.São para já desconhecidas as condições específicas com que Israel concordou. Além disso não seria a primeira vez que Trump diria que estava próximo de conseguir um cessar-fogo e depois as partes violarem os termos.O ministro israelita Ron Dermer está, aliás, na capital norte-americana para conversações com altos funcionários do governo norte-americano sobre um cessar-fogo em Gaza, no Irão e noutros assuntos.Na terça-feira da próxima semana, Trump recebe na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, numa altura em que o presidente norte-americano intensifica a pressão sobre o Governo israelita para negociar com o movimento islamita palestiniano Hamas um cessar-fogo e um acordo sobre a libertação de reféns., disse Trump. "Queremos libertar os reféns”.Cerca de 50 reféns israelitas ainda estão em Gaza, e acredita-se que pelo menos 20 estejam vivos.Israel tem estado sob crescente pressão também devido ao sistema de distribuição de ajuda humanitária através de uma fundação e que exclui as Nações Unidas, que acusa de beneficiarem o Hamas.Mais de 165 organizações de ajuda internacional pediram o fim da Fundação Humanitária patrocinada por Israel e pelos Estados Unidos, acusada de atrair para a morte a população que procura comida.