Israel condena ataque no Colorado e acusa media de promover antissemitismo

A explosão de violência num centro comercial pedestre de Pearl Street, uma área de quatro quarteirões no centro de Boulder, teve como pano de fundo a guerra entre Israel e o Hamas, que continua a inflamar as tensões globais e contribuiu para um aumento da violência antissemita nos Estados Unidos.



Hakeem Jeffries, líder dos Democratas na Câmara dos Representantes, classificou o ataque de "antissemita", sublinhando que "o antissemitismo não tem lugar nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo. Tem de ser erradicado", afirmou num comunicado.







C/agências

, escreveu Gideon Saar na rede social X.Nas palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel,Também o líder da oposição israelita, o centrista Yair Lapid, denunciou, escreveu nas redes sociais.E numa declaração emitida esta segunda-feira, o primeiro-ministro israelita classificou comoUm homem ateou um lança-chamas e cocktails Molotov contra um grupo de manifestantes no domingo, num evento da comunidade judaica em Boulder, no Estado norte-americano do Colorado. De acordo com o FBI, o suspeito terá gritado "Libertem a Palestina" no momento do ataque.O suspeito, mais tarde identificado como sendo Mohamed Sabry Soliman, de 45 anos, foi levado para a cadeia do condado de Boulder, a norte de Denver, e deverá ser acusado pelo ataque, que o FBI está a investigar como um ato terrorista.O ataque ocorreu no início da festa judaica de Shavuot, que é assinalada com a leitura da Torá, e apenas uma semana depois de outro homem, que também gritava “Libertem a Palestina”, ter sido acusado de atingir mortalmente dois funcionários da embaixada israelita no exterior de um museu judaico em Washington.As autoridades norte-americanas apresentarão nos próximos dias queixa contra Soliman, garantiu o procurador distrital de Boulder, Michael Dougherty, que recusou avançar pormenores sobre os crimes específicos de que será acusado., disse apenas.Poucos minutos após a notícia do ataque, o diretor do FBI, Kash Patel, emitiu um alerta, classificando-o como "um ato deliberado de terrorismo". Ainda vários políticos, incluindo o governador democrata do Colorado, Jared Polis, classificaram o ataque como um ato de ódio."Os meus pensamentos estão com as pessoas que foram feridas e afetadas por este ato hediondo de terrorismo", afirmou Polis, numa publicação na rede social X.