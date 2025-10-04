Israel confirma deportação de pelo menos 137 ativistas da flotilha de Gaza para a Turquia

O avião que transportou os cerca de 137 ativistas da Flotilha Global Sumud, detidos por Israel em águas internacionais, partiu do Aeroporto Ramon em Eilat, Israel, e chegou a Istambul pelas 12h40 deste sábado. Os cidadãos de várias nacionalidades foram recebidos pelas autoridades turcas.

De acordo com as autoridades israelitas e turcas, os ativistas deportados este sábado eram cidadãos dos Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Suíça, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Marrocos, Kuwait, Líbia, Malasia, Mauritania, Turquia e Tunísia.

Não há informação sobre os quatro ativistas portugueses detidos quando a flotilha foi intercetada. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo português, contactado pela Lusa, disse que ainda não tem data nem hora previstas para o regresso de Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves.









"Não autorizaram ninguém da embaixada a ir ou estar com eles porque é o Shabat. É uma desculpa que é inaceitável", disse aos jornalistas esta tarde.



A candidata presidencial pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou que a embaixadora de Portugal foi impedida de estar com os detidos portugueses este sábado, devido ao Shabat, por se tratar do dia de descanso semanal para os judeus.

A Turquia anunciou que 36 dos seus cidadãos regressariam a casa na tarde de hoje a bordo de um voo especial. Na sexta-feira, Israel já tinha expulsado quatro ativistas italianos.

A Marinha israelita começou a intercetar barcos na quarta-feira, e uma autoridade israelita disse na quinta-feira que barcos que transportavam mais de 400 pessoas foram impedidos de chegar ao território palestiniano.





Apelando a que sejam libertados os restantes cidadãos ainda sob custódia israelita, Fidan considerou-os corajosos por assumirem uma posição honrosa contra a opressão e por lutarem por justiça e valores humanos., anunciou o Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros num comunicado publicado na rede social X., lê-se ainda no texto, especificando queDe acordo com um comunicado desta ONG, "as audiências continuam" e os advogados estão na prisão na cidade de Ktziot, onde estão detidos "centenas de membros da flotilha".A Flotilha Global Sumud foi intercetada pelos israelitas quando se aproximava da costa da Faixa de Gaza. Israel alega que a flotilha é apoiada pelo Hamas. Centenas de ativistas a bordo destes barcos foram detidos pelas forças israelitas, na quarta-feira, e aguardavam a deportação.A flotilha partiu no mês passado, levando políticos e ativistas, incluindo quatro portugueses - a atriz Sofia Aparício, a deputada Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e Diogo Chaves -, como a sueca Greta Thunberg.