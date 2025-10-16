Israel confirma identificação dos corpos de dois reféns

"Após a conclusão do processo de identificação conduzido pelo Instituto Nacional de Medicina Legal [...] representantes das Forças de Defesa de Israel informaram as famílias de Inbar Hayman e do sargento Mohammad al-Atrash que os seus corpos tinham sido repatriados para o enterro", referiu um comunicado militar.



Inbar Hayman, artista de grafíti de Haifa conhecida pelo pseudónimo `Pink`, tinha 27 anos quando foi assassinada no festival de música Nova. O corpo foi levado para Gaza, juntamente com o do sargento Mohammad al-Atrash, um soldado beduíno de 39 anos morto em combate a 07 de outubro de 2023.



Pai de 13 filhos, al-Atrash vivia na aldeia de Mulada, no deserto do Neguev. A família foi informada da sua morte em junho de 2024.



"Em nome de todos os serviços de defesa, expresso as minhas condolências às famílias de Inbar Hayman e do sargento Mohammad al-Atrash", escreveu o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, na rede social X.



"Inbar foi raptada no Festival Nova e assassinada por homicidas do Hamas a 07 de outubro, e Mohammad caiu em combate depois de defender os soldados da divisão com supremo heroísmo", acrescentou Katz.



"O Governo israelita partilha a profunda dor das famílias Hayman e al-Atrash, bem como de todas as famílias dos reféns mortos", afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em comunicado.



Horas antes, a Cruz Vermelha tinha recebido os dois corpos, entregues pelo Hamas, que adiantou que não conseguiu localizar mais nenhum.



A entrega destes dois corpos junta-se aos sete corpos de reféns entregues anteriormente pelo Hamas, depois de um instituto forense israelita ter afirmado que um oitavo corpo não correspondia a nenhum dos 28 reféns mortos.



O Hamas afirmou, por sua vez, ter cumprido o seu "compromisso com o acordo" e disse que já entregou todos os "prisioneiros israelitas vivos sob a sua custódia, bem como os corpos a que teve acesso".



"Quanto aos restantes corpos, são necessários grandes esforços e equipamento especial para a sua recuperação e extração", acrescentou o Hamas, num comunicado divulgado nos seus canais oficiais.



O Hamas "deve honrar os compromissos com os mediadores e devolver [todos os reféns mortos] como parte da implementação do acordo. Não faremos concessões", afirmou Netanyahu.



Israel Katz declarou na noite de quarta-feira que o país retomaria os combates na Faixa de Gaza se o Hamas não respeitasse o acordo de cessar-fogo, acusando o movimento de não ter devolvido todos os corpos dos reféns.



"Se o Hamas se recusar a respeitar o acordo, Israel, em coordenação com os Estados Unidos, retomará os combates e agirá para derrotar completamente" o movimento, declarou o gabinete de Katz.



O cessar-fogo previa a entrega de todos os reféns, vivos e mortos, até à data limite, que expirou na segunda-feira.



Mas, segundo o acordo, se tal não acontecesse, o Hamas deveria partilhar informações sobre os reféns falecidos e tentar entregá-los o mais rapidamente possível.



Em troca dos reféns devolvidos pelo Hamas, 1.968 prisioneiros palestinianos foram também libertados na segunda-feira, incluindo muitos condenados por ataques mortais contra Israel, bem como 1.700 palestinianos presos por alegadas "razões de segurança", desde o início da guerra, em outubro de 2023.



A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.