Israel confirma morte de refém do Hamas com nacionalidade portuguesa

, declarou o Governo israelita na conta oficial no X, acrescentando que





We are heartbroken to share that Dror Or who was kidnapped by Hamas on October 7, had been confirmed as murdered and his body is being held in Gaza.



Dror’s wife Yonat was murdered on October 7.



His children Alma (13) and Noam (17) who were held hostage by Hamas and released in… pic.twitter.com/DkA06ndBnu — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) May 2, 2024





Dror Or, de 49 anos, foi morto e o corpo está retido na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, indicaram em comunicado as autoridades do kibbutz Be'eri, onde vivia e cujos habitantes foram dos mais afetados pelo ataque do movimento islamita palestiniano Hamas contra o território israelita. A mulher Dror Or foi morta no ataque, enquanto dois dos seus três filhos, de 17 e 13 anos, foram raptados e depois libertados no âmbito de um acordo de tréguas entre Israel e o Hamas, no final de novembro.





O anúncio da morte de Dror Or surge num momento em que os países mediadores - Catar, Estados Unidos e Egito - aguardam a resposta do Hamas a uma nova proposta de tréguas combinada com a libertação dos reféns.



A notícia da morte do cidadão com nacionalidade portuguesa foi avançada pelo jornal britânico The Guardian.