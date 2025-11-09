Israel confirma que os restos mortais entregues pelo Hamas pertecem a Hada Goldin

"Representantes das FDI [Forças de Defesa de Israel] informaram a família do tenente Hadar Goldin que o seu corpo foi repatriado para ser sepultado", confirmou o Exército de Israel num comunicado publicado na sua conta na rede social X.

Nas últimas horas, o Hamas confirmou ter encontrado o corpo de Goldin em Rafah, cujos restos mortais estavam retidos desde que ele morreu numa emboscada em agosto de 2014.

O Hamas denunciou em várias ocasiões, desde que o cessar-fogo entrou em vigor, no dia 10 de outubro, que as forças armadas israelitas não lhe permite aceder a Rafah, onde acredita que se encontrava o cadáver do soldado.

Com a entrega do corpo de Goldin restam agora quatro outros, aparentemente todos mortos, em poder do Hamas.

No sábado, as autoridades de saúde da Faixa de Gaza afirmaram que mais de 69.000 palestinianos, na maioria civis, foram mortos na guerra entre Israel e o Hamas, iniciada em 07 de outubro de 2023.