Os combates na Faixa de Gaza aproximam-se dos dois hospitais que Israel afirma serem usados pelo Hamas como eixos operacionais. Na fronteira norte de Israel com o Libano intensificaram-se as trocas de artilharia e Telavive voltou a avisar que o Líbano pagará um preço elevado se o Hezbollah intensificar ataques a partir do país.