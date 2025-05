Israel convoca reservistas para "intensificar e expandir" ofensiva em Gaza

O plano de expansão das operações será gradual e pode marcar uma escalada significativa nos combates em Gaza, que foram retomados em meados de março, depois de Israel e o Hamas não terem conseguido chegar a acordo sobre a possível extensão da trégua de oito semanas.



Houthis anunciam bloqueio aéreo e mais ataques

Entretanto, várias companhias aéreas como Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, United, Air Canada, Swiss, Wizz Air, Air India, Air Europa e Tus Airways, suspenderam os voos para esta segunda-feira e começaram a reprogramá-los para a próxima semana.







c/ agências

, declarou o tenente-general Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior do Exército israelita, em comunicado.Desta forma, as forças israelitas vão "intensificar a pressão com o objetivo de trazer de volta" os reféns ainda mantidos em Gaza "e derrotar o Hamas"., assegurou ainda.Segundo a imprensa israelita, o gabinete de segurança israelita aprovou a nova expansão militar em Gaza. Mas não se espera que aconteçam antes da viagem do presidente Donald Trump ao Médio Oriente na próxima semana.Os rebeldes xiitas do Iémen anunciaram, já esta segunda-feira, a imposição de um "bloqueio aéreo" contra Israel com novos ataques contra aeroportos do país, apelando ainda às companhias aéreas internacionais para que cancelem todos os voos planeados., disse o porta-voz militar dos houthis, Yahya Sarea Sarea, num comunicado divulgado na plataforma Telegram.Aa autoridades iemenitas pró-iranianas pediram diretamente às companhias aéreas internacionais para que "considerem o conteúdo desta declaração a partir do momento da sua publicação” e “cancelem todos os voos planeados para os aeroportos" israelitas para "protegerem a segurança das suas aeronaves e dos seus trabalhadores".No domingo, Benjamin Netanyahu prometeu retaliações contra os rebeldes houthis do Iémen, depois de um míssil ter atingido o aeroporto Ben Gurion em Telavive, e estendeu as ameaças ao Irão., disse o primeiro-ministro num vídeo divulgado no Telegram.O ataque com um míssil foi reivindicado pelos rebeldes houthis do Iémen e causou seis feridos ligeiros, além de ter interrompido as operações aeroportuárias durante cerca de uma hora.Além de visar o grupo xiita do Iémen, Netanyahu assegurou também que Israel atacará o Irão "num momento e num local" à sua escolha, responsabilizando Teerão pelo ataque com um míssil realizado ao aeroporto de Telavive., referiu, recuperando uma mensagem publicada por Donald Trump em março.