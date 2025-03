O Hamas disponibiliza-se para libertar um refém militar israelo-americano e os corpos de outros quatro com a mesma dupla nacionalidade, para que sejam retomadas as negociações de trégua com Israel.

A proposta é condicionada à aceitação por Telavive do início da segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que estabelece a retirada israelita do território.



O governo de Benjamin Netanyahu considera a proposta "manipuladora" e "guerra psicológica", mas convocou uma reunião para este sábado com a equipa de negociadores.