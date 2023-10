Israel dá conta de três cidadãos reféns do Hamas com passaporte português

EPA: MOHAMMED SABER

A informação chega no dia em que se ficou a saber que nas últimas 24 horas morreram mais três funcionários da Agência das Nações Unidas para os refugiados da Palestina.



Os ataques de Israel à Faixa de Gaza já provocaram a morte a 67 funcionários da ONU desde o dia 7 de outubro.



Esta terça-feira é também notícia um bombardeamento ao campo de refugiados de Jabalia, na Faixa de Gaza.



As autoridades palestinianas falam em centenas de vítimas entre mortos e feridos.



Israel já confirmou o ataque em que diz ter morto 50 combatentes do Hamas e um comandante da organização. Informações que surgem depois de o governo israelita

ter, esta tarde, divulgado um balanço dos reféns por nacionalidade.



Há, de acordo com Israel, três cidadãos reféns do Hamas com passaporte português, como nos conta o enviado especial da Antena 1, José Manuel Rosendo.