Israel deixou de obrigar ao uso de máscaras em locais públicos ao ar livre

Oitenta por cento da população israelita com mais de 16 anos já foi inoculada com as duas doses da vacina da Pfizer. As medidas de combate à pandemia e a vacinação massiva ainda em curso em Israel traduziram-se numa queda substancial do número de infeções, com os novos casos diários a rondarem os 200.