Provocaram 50 mortos, os ataques israelitas em Gaza durante a noite passada. A escalada da agressão no terreno é evidente, numa altura em que países como o Reino Unido, Canadá ou França condenam publicamente Israel. Ontem, Telavive deixou entrar em Gaza cinco camiões com ajuda humanitária mas as organizações no terreno dizem que são precisos 500 por dia.