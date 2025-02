Israel destina porto e aeroporto para saídas voluntárias de Gaza

"Estou num processo acelerado para estabelecer uma administração de emigração voluntária", afirmou Israel Katz, num comunicado do Ministério da Defesa citado pela agência espanhola EFE.

O ministro referiu que os palestinianos que queiram sair da Faixa de Gaza poderão usar o porto de Ashdod, a cerca de 40 quilómetros a sul de Telavive, ou o Aeroporto Internacional Ramon, no sul de Israel, a 18 quilómetros a norte de Eilat.

O plano segue-se à sugestão do Presidente norte-americano, Donald Trump, de deslocar a população de Gaza e construir no enclave palestiniano uma "Riviera do Médio Oriente".

O comunicado do ministro da Defesa de Israel coincidiu com a última troca de reféns israelitas mantidos em cativeiro em Gaza por prisioneiros palestinianos, que encerra a primeira fase da trégua em vigor desde 19 de janeiro.

Katz disse numa conferência de chefes dos conselhos regionais que a primeira fase do cessar-fogo estava concluída e que Israel pretendia trazer mais reféns de Gaza.

"Devolvemos 25 reféns vivos, incluindo soldados do sexo feminino. Não foi o caso em negociações anteriores, em que os números discutidos eram 10 ou 12", afirmou, citado pelo jornal The Times of Israel.

"Também trouxemos de volta oito pessoas falecidas. O nosso objetivo é trazer todos os reféns de volta. A forma mais eficaz de o fazer é o Hamas saber que as FDI [Forças de Defesa de Israel] estão prontas para regressar à guerra. Essa é a verdade", acrescentou.

Katz insistiu que "o Hamas não manterá o controlo de Gaza, nem civil nem militar", como acontecia desde 2007.

"Isso não vai acontecer porque não pode acontecer", afirmou, simplesmente.

O ministro disse ainda que espera que o plano de Trump de deslocar os dois milhões de habitantes de Gaza para reconstruir e transformar o território palestiniano num centro turístico se concretize.

Na sequência das declarações de Trump, Katz anunciou em 15 de fevereiro a criação de uma "Direção para a Saída Voluntária dos Residentes de Gaza", no âmbito do Ministério da Defesa.

"O plano inclui uma assistência extensiva que permitirá a qualquer residente de Gaza que queira emigrar voluntariamente para um país terceiro receber um pacote que inclui, entre outras coisas, disposições especiais de saída por terra, mar e ar", disse na altura o Ministério da Defesa.

Israel lançou uma ofensiva militar de grande envergadura na Faixa de Gaza depois de ter sofrido um ataque do Hamas no seu território em 07 de outubro de 2023.

No ataque sem precedentes, os militantes do Hamas e de outros grupos radicais mataram cerca de 1.200 pessoas e raptaram mais de duas centenas que levaram para Gaza como reféns, segundo as autoridades israelitas.

A retaliação israelita fez mais de 48.300 mortos em Gaza, de acordo com o Hamas.