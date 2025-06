Israel deteta disparos da Síria pela primeira vez desde a queda de al-Assad

As Forças de Defesa de Israel (IDF) indicaram "dois lançamentos de `rockets`" provenientes da Síria que caíram em áreas abertas já no seu território, após terem sido ativadas sirenes de ataque aéreo nos colonatos de Haspin e Ramat Magshim, nos Montes Golã ocupados.

Posteriormente, a agência estatal síria Sana noticiou que o Exército israelita atacou posições localizadas perto do rio Yarmouk, na província de Daraa, no sudoeste da Síria, com uso de artilharia.

Os Montes Golã são um território que Israel tomou à Síria durante a Guerra dos Seis Dias (1967) e a Guerra do Yom Kippur (1973) e anexou em 1981, um ato não reconhecido pela comunidade internacional.

No seguimento da queda do regime sírio, numa ação armada de grupos de inspiração islamita, Israel ultrapassou a linha de demarcação desmilitarizada entre os dois países e ainda mantém posições no sul da Síria, que justifica com a proteção do seu território.

As IDF informaram também, e praticamente em simultâneo, a interceção de um míssil lançado do Iémen, depois de os rebeldes iemenitas Huthis terem confirmado, na véspera, um ataque contra o Aeroporto Internacional Ben Gurion.

Os rebeldes iemenitas, apoiados pelo Irão, têm vindo a realizar dezenas de ataques contra território israelita há meses, em resposta à ofensiva de Israel contra o seu aliado Hamas na Faixa de Gaza, mas não assumiram ainda a responsabilidade pelo novo ataque.