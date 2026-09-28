Israel diz que matou raptor de casal de reféns do 07 de Outubro

No sábado, "o exército israelita e o serviço de segurança interna (...) realizaram uma operação na zona de Nuseirat [centro da Faixa de Gaza] e eliminaram o terrorista Saher Nidal Latfi Sakr", indica o comunicado conjunto, publicado no domingo.

"Sakr infiltrou-se em território israelita durante o massacre de 07 de outubro e pilotou a moto utilizada para levar Noa Argamani e Avinatan Or do festival de música Nova até à Faixa de Gaza", acrescenta o texto.

As imagens do sequestro dos dois reféns no festival Nova, perto da fronteira com Gaza, transmitidas em direto a 07 de outubro de 2023, tornaram-se emblemáticas.

Nas imagens, enquanto Noa Argamani é levada à força numa mota, aos berros e com as mãos estendidas em direção ao companheiro, Avinatan Or surge de pé, com as mãos amarradas atrás das costas, rodeado por vários homens.

Noa Argamani, estudante, foi libertada durante uma operação militar israelita, em junho de 2024.

Avinatan Or teve de esperar até outubro de 2025 para ser libertado, juntamente com outros 19 reféns vivos, no âmbito do acordo de cessar-fogo em Gaza mediado pelos Estados Unidos.

O ataque sem precedentes do grupo armado palestiniano Hamas contra Israel fez 1.221 mortos, na sua maioria civis, segundo uma contagem da agência de notícias France-Presse.

A ofensiva lançada por Israel em represália na Faixa de Gaza fez mais de 73 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde do território palestiniano, que está sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados fiáveis pela ONU.