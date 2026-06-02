Israel diz ter intercetado dois projécteis vindos do Líbano

"Após o soar das sirenes à 01:35 [23:35 de segunda-feira em Lisboa] em diversas zonas do norte de Israel, a força aérea israelita intercetou dois projéteis que entraram em território israelita vindos do Líbano", escreveu o exército.

Na mesma mensagem, publicada na plataforma Telegram, as Forças de Defesa de Israel anunciaram ainda que um "alvo aéreo suspeito" foi identificado pouco depois e caiu no lado israelita da fronteira com o Líbano, sem causar ferimentos.

O Hezbollah reivindicou a autoria de um ataque contra um alvo israelita durante a madrugada, no sul do Líbano, bem como de outros ataques na noite de segunda-feira.

A agência de notícias oficial libanesa ANI informou ainda durante a madrugada que ataques israelitas atingiram as aldeias de Marwaniyeh, Sidiqine, Yater e Mansouri, no sul do país, e que se ouviu uma "explosão muito forte" em Debbine.

Na terça-feira, "à 01:00 da manhã [23:00 de segunda-feira em Lisboa], combatentes da Resistência Islâmica alvejaram um tanque Merkava (...) com um ataque direto de rockets", o que levou à sua destruição, escreveu o Hezbollah no Telegram, afirmando que estava a lutar contra "o avanço das forças israelitas" em Hadatha, no sul do Líbano.

O movimento apoiado pelo Irão tinha declarado anteriormente que os seus membros visaram três tanques e soldados israelitas com barragens de rockets e fogo de artilharia na segunda-feira, após as 23:00 (21:00 em Lisboa).

O Hezbollah também afirmou ter atingido um tanque em Bayada com um míssil guiado.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu atacar Beirute se o seu país for visado pelo Hezbollah, ao mesmo tempo que mantém as operações militares no sul do Líbano.

Em simultâneo, disse que "as Forças de Defesa de Israel continuarão a operar como planeado no sul do Líbano".

Esta declaração surgiu pouco depois de Trump ter anunciado que obteve um compromisso do chefe do Governo israelita e do Hezbollah para uma suspensão dos confrontos.

A escalada militar no Líbano levou o Irão a suspender as conversações de paz com Washington sobre o conflito iniciado por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro contra a República Islâmica.

No domingo, Israel capturou a fortaleza de Beaufort, uma posição estratégica no sul do Líbano, a norte do rio Litani, anterior linha de demarcação dos militares israelitas, que, na semana passada, receberam ordens para atuar até ao rio Zahrani, a cerca de 40 quilómetros da fronteira entre os dois países.

Hezbollah e Israel têm continuado os ataques aéreos e confrontos terrestres no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor desde 17 de abril.