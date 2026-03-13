Israel diz ter matado membro do Hezbollah que ensinava na Universidade Libanesa em Beirute

"Ontem (quinta-feira), a força aérea israelita (...) atacou e eliminou o terrorista Murtada Hussein Srour, membro da unidade aérea da organização terrorista Hezbollah, na área da Universidade Libanesa, em Beirute", escreveram as Forças Armadas de Israel num comunicado.

Este elemento do Hezbollah trabalhava, segundo o exército, "como professor de química na Universidade Libanesa de Beirute" e era "um perito na área da fabricação de armas" dentro daquele movimento apoiado pelo Irão.

Na quinta-feira, um ataque de drone israelita causou a morte de dois professores num campus da Universidade Pública Libanesa, na periferia dos subúrbios do sul de Beirute - um reduto do Hezbollah -, anunciou a Agência Nacional de Informação Libanesa.