Israel diz ter matado oito combatentes do Hamas e um da Jihad Islâmica

As Forças de Defesa de Israel (IDF) indicaram em comunicado, no domingo, que os "nove terroristas" mortos em ataques conduzidos pelo Comando Sul e pela agência de inteligência israelita Shin Bet estavam a trabalhar para "restaurar a capacidade militar" das respetivas organizações.

Do lado do Hamas, as IDF identificaram Muhamad Abu Awad, responsável pelo desenvolvimento de mísseis de precisão, Bilal Abu Shija, Taysir Sharim e Mustafa Dabash, envolvidos na produção de armas, e Mander Salmi, que "impulsionou significativamente o desenvolvimento militar do Hamas em Gaza".

Entre os membros do Hamas mortos contam-se ainda Bilal Salem e Ahmed Abu Shalama, chefes de várias equipas de informação militar, e Mustafa Rabia Sahuil, acusado de envolvimento "na transferência de milhões de dólares de fundos terroristas para a organização".

Entretanto, as forças israelitas também mataram Muhamad al-Biouk, envolvido na produção de armas da Jihad Islâmica, refere-se na nota.

O exército israelita reiterou que está a trabalhar com a Shin Bet "para minar sistematicamente as tentativas das organizações terroristas de restaurar as suas capacidades militares".

Neste sentido, garantiu que está a "vigiar os comandantes responsáveis pelas operações".