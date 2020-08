Israel e Emirados Árabes Unidos estabelecem relações diplomáticas

O anúncio faz dos Emirados Árabes Unidos o primeiro Estado do Golfo Árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel e a terceira nação árabe a fazê-lo.

O Presidente norte-americano partilhou na rede social Twitter uma declaração dos dois países, reconhecendo o acordo.





Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd