Israel e EUA atacaram complexo nuclear de Natanz

Mohammad Eslami, chefe da Organização de Energia Atómica do Irão, afirmou numa carta à Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) das Nações Unidas, que "os regimes criminosos dos Estados Unidos e de Israel, continuando a sua agressão, voltaram a atacar o complexo nuclear de Natanz na tarde de domingo em dois ataques brutais".

A carta de Eslami à AIEA foi citada pela agência oficial de notícias IRNA.

O seu homólogo na AIEA, Rafael Grossi, afirmou hoje não haver "qualquer indício" de que as instalações nucleares iranianas tivessem sido atingidas desde o início dos novos ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão, no sábado.

"Não vimos nenhum ataque militar importante contra as instalações nucleares. Estávamos a analisar várias imagens de satélite. Pode haver algo ali, mas nada de significativo ou comparável de alguma forma ao que vimos da última vez (em 2025)", declarou Grossi numa conferência de imprensa em Viena.

Localizado aproximadamente 225 quilómetros a sul de Teerão, o Complexo de Enriquecimento de Natanz é considerado a pedra basilar do programa nuclear iraniano.

O enriquecimento de urânio é necessário para a geração de energia nuclear civil - que Teerão afirma ser o seu propósito - e, em concentrações mais elevadas, para o desenvolvimento de armas nucleares - objetivo que Israel e Estados Unidos afirmam ser o de Teerão.

Albergando as centrifugadoras utilizadas para o enriquecimento de urânio em grande escala, Natanz dispõe de uma construção subterrânea reforçada, protegida por vários metros de betão armado e rocha.

Nos últimos anos, Natanz terá enriquecido urânio a 60% de pureza, um nível sem aplicação civil significativa.

Após vários incidentes de sabotagem, o Irão começou a construir uma nova instalação ainda mais profunda sob a montanha Kuh-e Kolang Gaz La, especificamente concebida para resistir às modernas munições antibunker.

Antes do ataque de sábado, que se seguiu a semanas de negociações com Teerão, os Estados Unidos realizaram ataques contra três importantes instalações nucleares iranianas a 21 de junho de 2025, durante uma guerra de doze dias entre Israel e o Irão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirma que as instalações nucleares iranianas foram "aniquiladas", e o programa nuclear de Teerão significativamente atrasado, mas desconhece-se a extensão exata dos danos e os esforços de reconstrução empreendidos desde então.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e `drones` contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Os ataques iranianos levaram ao encerramento de alguns dos principais aeroportos na região.

O Irão confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

O Crescente Vermelho informou hoje que o número de mortos em no Irão ultrapassou os 555 desde o início dos bombardeamentos.

Em Israel, os ataques com mísseis iranianos já provocaram a morte a 10 pessoas.

O Presidente norte-americano afirmou que a operação iniciada no sábado visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justificou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial" ao seu país.

O atual conflito agravou também as hostilidades entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, apoiado por Teerão, que nunca deixaram de se acusar mutuamente de violações do acordo de cessar-fogo assinado em novembro de 2024.