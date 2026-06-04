Mundo
Guerra no Médio Oriente
Israel e Líbano chegaram a acordo para renovar o cessar-fogo
Um entendimento mediado pelos Estados Unidos e que está dependente da ação do Hezbollah.
O acordo prevê a criação de zonas piloto onde o grupo armado não poderá estar e que vão ser controladas pelas forças libanesas. Ainda não é claro como vão funcionar essas áreas de segurança.
O entendimento foi alcançado em Washington, após uma ronda de negociações mediada pelos Estados Unidos.Líbano e Israel vão tentar um acordo mais abrangente, com conversas diretas marcadas para a semana de 22 de junho.
O sul do Líbano é umas das frentes de guerra no Médio Oriente, por causa dos ataques entre Israel e o grupo Hezbollah.
Tinha existido um frágil cessar-fogo em abril, na altura também com o objetivo do Líbano impedir ataques do Hezbollah.