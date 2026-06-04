Israel e Líbano chegaram a acordo para renovar o cessar-fogo

O entendimento foi alcançado em Washington, após uma ronda de negociações mediada pelos Estados Unidos.Líbano e Israel vão tentar um acordo mais abrangente, com conversas diretas marcadas para a semana de 22 de junho.





O sul do Líbano é umas das frentes de guerra no Médio Oriente, por causa dos ataques entre Israel e o grupo Hezbollah.





Tinha existido um frágil cessar-fogo em abril, na altura também com o objetivo do Líbano impedir ataques do Hezbollah.

O acordo prevê a criação de zonas piloto onde o grupo armado não poderá estar e que vão ser controladas pelas forças libanesas. Ainda não é claro como vão funcionar essas áreas de segurança.