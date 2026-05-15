Israel e Líbano concordaram em prolongar o cessar-fogo por mais 45 dias

Israel e Líbano concordaram em prolongar o cessar-fogo por mais 45 dias

Apesar do acordo, o exército israelita continua a atacar posições do movimento Hezbollah no sul do país.

RTP /
Shir Torem - Reuters

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(em atualização)

O anúncio do prolongamento do cessar-fogo foi feito esta sexta-feira pelo departamento de Estado norte-americano, que está a servir de mediador no conflito.

"A cessação das hostilidades de 16 de abril será prolongada por 45 dias para permitir novos avanços", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Piggott, após o fim do segundo dia de negociações.

Pigott, que descreveu as conversas como "altamente produtivas", disse que as negociações políticas serão retomadas nos dias 2 e 3 de junho, enquanto uma "via de segurança" começaria a 29 de maio no Pentágono, envolvendo delegações militares libanesas e israelitas.

“Esperamos que essas discussões promovam uma paz duradoura entre os dois países, o pleno reconhecimento da soberania e integridade territorial de cada um e o estabelecimento de uma segurança genuína ao longo de sua fronteira comum”, disse Pigott.

As negociações desta semana foram o terceiro encontro entre as partes desde que Israel intensificou os ataques aéreos contra o Líbano, depois de o Hezbollah ter disparado mísseis contra Israel a 2 de março, três dias após o início da guerra entre os EUA e Israel contra o Irão. Israel tinha alargado a sua invasão terrestre ao sul do Líbano no mês passado.

Travada paralelamente ao conflito entre os EUA e o Irão, a guerra de Israel no Líbano continua apesar do acordo de cessar-fogo declarado a 16 de abril pelo presidente norte-americano, Donald Trump. 

Segundo as autoridades libanesas, pelo menos sete pessoas foram mortas no sul do país esta sexta-feira em consequência dos ataques israelitas. No total, o Ministério da Saúde libanês informou que 2.951 pessoas morreram em ataques israelitas desde 2 de março.
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