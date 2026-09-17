Israel e Marrocos vão abrir embaixadas nos respetivos países

Durante esta reunião, Marrocos, Israel e Estados Unidos "reafirmaram o seu compromisso com uma série de medidas destinadas a reforçar as relações entre Israel e Marrocos, incluindo (...) a elevação das respetivas missões diplomáticas ao estatuto de embaixada, bem como a nomeação de embaixadores", realçou a diplomacia israelita em comunicado.

Marrocos e Israel normalizaram as suas relações diplomáticas em dezembro de 2020, no âmbito dos Acordos de Abraão, um processo entre Israel e vários países árabes apoiado por Washington.

Além de nomearem os respetivos embaixadores, Israel e Marrocos concordaram em tomar medidas para melhorar os laços já de si estreitos que mantêm desde os Acordos de Abraão.

As autoridades israelitas e marroquinas comprometeram-se ainda a finalizar os acordos de proteção de investimento e de dupla tributação até ao final de 2026, a aumentar os voos diretos entre os dois países e a realizar visitas de alto nível nos próximos meses, segundo noticiou o jornal `Times of Israel`.

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, destacou a "coragem e dedicação" dos líderes marroquinos durante um encontro com a presença do seu homólogo, Nasser Bourita, e do embaixador permanente dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz.

"Os Acordos de Abraão demonstram que todas as barreiras podem ser quebradas, que é possível escolher um novo caminho para todos, de paz e colaboração entre os nossos países. Marrocos ocupa um lugar muito especial nesta visão. Quero agradecer a amizade e a dedicação à reconstrução da amizade entre muçulmanos e judeus", sublinhou.

Saar aproveitou a ocasião para expressar o seu "profundo respeito" ao monarca Mohammed VI e elogiar o Presidente norte-americano, Donald Trump, pela sua "determinação em construir um futuro melhor" no Médio Oriente.