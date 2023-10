O problema, nesta altura é o cancelamento das ligações aéreas. No caso da TAP, este domingo e na segunda-feira não há voos de e para Israel.



A RTP falou com David Nora, um estudante português que está a fazer o doutoramento na Universidade de Jerusalém e que quer regressar.



Números do Gabinete de Emergência Consular: 351 21 792 97 14; 351 96 170 64 72.