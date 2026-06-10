Israel emite novas ordens de evacuação para três localidades do Sul do Líbano

O porta-voz em árabe do Exército israelita, Avichai Adrai, indicou nas redes sociais que as ordens afetam as localidades de Qasaniyé, Humin al Fauqa e Ansariya, antes de sublinhar que o Exército "se vê obrigado" a agir contra o Hezbollah devido às "suas violações do cessar-fogo".

"Para a vossa segurança, devem deixar as vossas casas", afirmou, ao mesmo tempo que pediu à população que se deslocasse para o norte do rio Zahrani, situado a norte do rio Litani.

"Quem se encontrar perto de elementos do Hezbollah, das suas instalações e dos seus meios de combate, coloca a sua vida em perigo", concluiu.

Além disso, o Exército assegurou que, nas últimas 24 horas, lançou vários ataques contra "infraestruturas do Hezbollah" na cidade de Tiro e noutros pontos do Sul do país, incluindo uma posição alegadamente utilizada pelo grupo para "lançar drones explosivos" a partir desta histórica localidade, onde, na terça-feira, morreram pelo menos onze pessoas.

A organização não-governamental World Vision manifestou a sua preocupação com a recente onda de deslocações no Sul do Líbano devido aos ataques israelitas, dizendo que pelo menos 80.000 famílias foram forçadas a abandonar as suas casas.