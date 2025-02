Israel ergue postos militares em zona-tampão com a Síria pós queda de Assad

As imagens em causa são provenientes do Planet Labs PBC e verificadas pela unidade Sanad da Al Jazeera e BBC Verify.





Onze dias depois da queda do regime sírio de Bashar Al-Assad, a monotirização por satélite revelou diferenças na zona-tampão desmilitarizada. As anomalias apontam para obras a decorrer num local a mais de 600 metros dentro do perímetro que é conhecido como Área de Separação, que vai da encosta sul do Monte Hérmon e se funde com os Montes Golã.





Pelos termos do acordo de cessar-fogo de Israel com a Síria, em 1974, as Forças de Defesa de Israel ficaram proibidas de cruzar a chamada Linha Alfa, na extremidade ocidental da Área de Separação.





Mais concretamente, as imagens verificadas a 19 de dezembro de 2024 - já Assad tinha fugido para Moscovo - e a 1 de fevereiro de 2025 mostraram seis estruturas construídas durante este período na zona-tampão. A sétima está a ser construída fora da zona-tampão e dentro do território sírio.





De acordo com a Al Jazeera, as imagens revelam também obras de estradas em torno dos locais | Planet Labs PBC







A construção parece ter começado no início deste ano, com imagens de baixa resolução a mostrar um desenvolvimento gradual no local desde o primeiro dia de janeiro, segundo a BBC.







Os sete pontos apresentam-se quase todos alinhados e estão localizados a oeste da vila de Hadar, a oeste de Jabata al-Khashab, ao norte de al-Hamidyah, vila de Quneitra, ao sul do Lago Aziz (dois locais) e acima de Tal al-Ahmar.





Cinquenta anos passados sobre o acordo, celebrado com a dinastia Assad, os militares israelitas não só começaram a mover-se dentro da zona-tampão como avançaram para território sírio.





Planet Labs PBC







O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, alega que o acordo de 1974 foi firmado com um regime deposto e, portanto, é inválido: “Não permitiremos que nenhuma força hostil se estabeleça na nossa fronteira”.





Já o novo presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, realça que o novo Governo reconhece o acordo de 1974 com Israel. “Após anos de conflito e guerra, a Síria não permite novos confrontos”, disse al-Sharaa a 14 de dezembro de 2024. “A prioridade neste momento é a reconstrução e a estabilidade do país, e não há espaço para se envolver em disputas que podem levar a mais destruição”, sustentou.











Perto da zona desmilitarizada, há relatos de cidadãos sírios sobre a movimentação israelita nas suas terras. Denunciam ainda a existência de postos de controlo, prisões não autorizadas, invasões de moradias e fecho de estradas. Segundo a BBC, fotografias de jornalista sírio de 20 de janeiro mostravam camiões, retro-escavadoras e tratores na zona-tampão.







Por sua vez, Telavive diz que estas operações visam conter ameaças aos cidadãos israelitas. À BBC as IDF referiram que os "militares estão a operar no sul da Síria, dentro da zona-tampão e em pontos estratégicos para proteger os moradores do norte de Israel".





Planet Labs PBC







A Força de Observação da Separação das Nações Unidas (UNDOF - missão internacional de manutenção de paz colocada nos Montes Golã sírios desde 1974) adverte, por sua vez, que a construção israelita ao longo da Área de Separação com a Síria equivale a "violações graves" do acordo de cessar-fogo de 1974.







Inicialmente, Israel alegou que estas posições seriam temporárias. Porém, o histórico de anexações do Estado hebraico, associado à construção de bases em áreas no topo do Monte Hermon, já na Síria, pode deixar antever uma permanência prolongada.