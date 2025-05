Israel está aberto a um acordo para pôr fim aos combates na Faixa de Gaza

Mas em cima da mesa continuam duas exigências das quais não abdica: o exílio do Hamas e o desarmamento do território.

As negociações foram retomadas este fim de semana em Doha, no Catar.



O Hamas exige que as conversações para um cessar-fogo decorram "sem pré-condições".



Mas apresentou exigências como o fim da guerra, a retirada israelita de Gaza, a troca de prisioneiros e a entrada imediata de ajuda humanitária.



Já Israel exige como prioritário: a libertação dos reféns israelitas ainda detidos pelo Hamas.



Apesar das conversações os bombardeamentos a Gaza não foram interrompidos.



Segundo as autoridades de saúde palestinianas, quase 150 pessoas morreram nas últimas 24 horas.