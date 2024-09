Israel executa nova vaga de bombardeamentos no sul do Líbano

Os ataques afetaram as cidades de Salaa, Abbasiyé, Tura e Selá, no distrito de Tiro, localizado na província do sul do Líbano.

Quatro outros atentados foram registados em Ghaziye, a sul de Beirute, segundo o jornal `L`Orient Le-Jour`, citado pela agência Europa Press.

As Forças Armadas de Israel (IDF) divulgaram, na rede social Telegram, que atingiram hoje "aproximadamente 220 alvos terroristas do Hezbollah no Líbano".

"Entre os alvos atingidos estavam locais de infraestruturas terroristas, lançadores a partir dos quais foram disparados projéteis contra o território israelita, terroristas do Hezbollah e instalações de armazenamento de armas no Líbano", destacaram.

Já o Hezbollah anunciou, em comunicado, que atacou a cidade israelita de Kiriat Ata, situada a poucos quilómetros a leste de Haifa, com cerca de 50 mísseis, segundo a cadeia de televisão libanesa Al Manar, ligada à milícia.

Os Estados Unidos e a França apelaram na quarta-feira a uma trégua temporária de 21 dias entre Israel e o Hezbollah, embora o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tenha sublinhado já hoje que ordenou às IDF que continuem "com todas as suas forças" as operações contra o país vizinho.

Israel e Hezbollah estão envolvidos num intenso fogo cruzado diário desde 07 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas em solo israelita que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza, levando a que dezenas de milhares de pessoas tenham abandonado as suas casas em ambos os lados da fronteira israelo-libanesa.

Os ataques de Israel contra o Hezbollah intensificaram-se de forma substancial nos últimos dias, após as autoridades militares de Telavive terem anunciado uma deslocação das operações da Faixa de Gaza para o norte do país.